Anitta confessa que está novamente apaixonada

Anitta está novamente apaixonada! Os rumores de que a cantora e o empresário Gabriel David estavam juntos surgiram em fevereiro durante o carnaval brasileiro. Apesar de Anitta se ter remetido ao silêncio sobre a nova fase da sua vida, esta quinta-feira, dia 26 de março, fez um direto na sua conta de Instagram com a influencer Camila Coutinho onde confirmou que está a namorar com Gabriel David.

"Não estou em casa, só a minha mãe. Vim para casa do meu namorado, em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. Viemos para cá há uns 15 dias", contou.





Anitta e o seu recém mais-que-tudo regressaram de umas férias românticas nas Maldivas. Apesar de terem viajado, a cantora revelou que não tem coronavírus., destacou.

Recorde-se de que Anitta namorou com Pedro Scooby durante três meses, tendo colocado um ponto final na relação em agosto. O relacionamento foi pautado por várias polémicas envolvendo Luana Piovani, ex-mulher do surfista. Mas a relação com Scooby parece que não vai acabar é que Gabriel David e o surfista são amigos.





