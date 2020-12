Anitta confessa que foi violada aos 14 anos: “Fiquei a olhar para a cama cheia de sangue”

A cantora Anitta confessou que foi vítima de uma violação na adolescência. A estrela brasileira fez a revelação no documentário ’Anitta: Made in Honório’, que estreou esta quarta-feira, na Netflix.

"Nunca expus isto em público. Sempre tive umas relações meio abusivas. Quando eu tinha 14/15 anos, conheci uma pessoa e tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu era diferente quando era adolescente, não era como sou hoje em dia", começou por dizer, emocionada.

A artista de funk descreveu o abuso sexual: "Quando cheguei lá, percebi que não era certo eu fazer aquilo (envolver-se sexualmente) por medo. Disse que eu não queria mais, mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Ele só continuou a fazer o que queria fazer. Quando ele acabou, saiu, foi abrir uma cerveja, e eu fiquei a olhar para a cama cheia de sangue".

Anitta contou que chegou a sentir-se culpada pelo abuso: "Há muito pouco tempo é que parei de achar que isso é culpa minha. Parei de achar que causei isso a mim. Sempre tive medo do que as pessoas iam falar. ‘Como é que ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, tão aberta?’. Não sei. O que sei é que peguei nisto que vivi e transformei numa coisa para me fazer sair por cima, para me fazer sentir melhor".

Aos 27 anos, Anitta soma conquistas no mundo da música e, recentemente, celebrou 10 anos de carreira.