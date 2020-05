Mãe de Anitta volta para o subúrbio após zanga com a cantora

Nas redes sociais, acabou por repor a verdade e confirmou que afinal a progenitora mudou-se para outra casa da família, para o subúrbio de Honório Gurgel., começou por dizer.A cantora revelou, ainda, que a mãe continua com a chave de casa do apartamento de luxo, situado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que poderá fazer com o imóvel aquilo que entender., completou.A mãe da jovem terá ficado cansada da "vida louca" levada pela filha e as suas constantes relações falhadas.Anitta, recorde-se, deixou de viver com a mãe no início da quarentena ao mudar-se para a casa do atual namorado