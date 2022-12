Anitta diagnosticada com “doença do beijo” Cantora contraiu o vírus Epstein-Barr.

Anitta diagnosticada com “doença do beijo”

01:30

A cantora brasileira Anitta, de 29 anos, revelou que contraiu o vírus conhecido principalmente por causar mononucleose infecciosa - vulgarmente conhecida como a “doença do beijo” e que pode estar relacionado com o aparecimento da esclerose múltipla. Segundo o portal de notícias brasileiro R7, a artista brasileira descobriu a doença no início da infeção e confessou ter passado “pelo momento mais difícil da [sua] vida”.



A saúde de Anitta não lhe tem dado tréguas. Este ano, a artista foi internada para ser operada a uma endometriose, uma doença crónica que afeta mulheres em idade reprodutiva, obrigando-a a cancelar concertos e, recentemente, deu entrada no hospital, mas a causa do internamento não foi divulgada.



Mais sobre