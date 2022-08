Anitta é a primeira artista brasileira premiada nos MTV Video Music Awards

Chegou, viu, venceu e fez história. Anitta tornou-se a primeira cantora a solo brasileira a ganhar um troféu nos MTV Video Music Awards, que no passado domingo foram atribuídos nos EUA, numa cerimónia realizada em Newark, no estado de New Jersey.Anitta conquistou a categoria de Melhor Videoclipe Latino, com o tema ‘Envolver’, que dois dias antes bateu a marca de 310 milhões de visualizações na plataforma online YouTube.Surpreendida e emocionada, Anitta subiu ao palco e enalteceu o feito: "Só quero dizer, para quem não sabe, que esta noite estamos a fazer história. É a primeira vez do Brasil aqui, é a primeira vez que o meu país recebe um prémio destes. Hoje, apresentei um ritmo que, durante muitos anos, foi considerado um crime no meu país. Eu nasci e cresci numa favela Brasil. Os que nasceram lá, nunca imaginaram que isto um dia seria possível", disse a carioca, de 29 anos, num discurso emocionado em língua inglesa.Além de Anitta, também Harry Styles (ver caixa) e a cantora Taylor Swift se impuseram nesta edição dos MTV Video Music Awards. A cantora conquistou o prémio de Melhor Vídeo Musical do Ano, bem como Melhor Vídeo de Longo Formato e Melhor Direção. Swift aproveitou a cerimónia para anunciar um novo álbum, com lançamento a 21 de outubro, intitulado de ‘Midnights’, no qual contará 13 histórias de noites sem dormir. A rapper Nicki Minaj foi igualmente uma das estrelas da noite, recebendo o Prémio Michael Jackson Video Vanguard Award, bem como a estatueta do Melhor Vídeo Hip Hop pela canção ‘Do We Have a Problem?’.Johnny Depp protagonizou uma das maiores surpresas da noite. O seu rosto foi projetado num ‘astronauta’ e pela sala ecoou a sua voz: "E sabem uma coisa? Eu precisava do trabalho", afirmou, na primeira aparição na TV após vencer o julgamento contra a ‘ex’ Amber Heard.Nomeado para oito categorias, incluindo Canção do Verão, Artista do Ano e Melhor Artista Pop, Harry Styles não pode estar presente na cerimónia, mas gravou um vídeo de agradecimento especialmente para os fãs, que passou após o anúncio de que tinha conquistado o prémio de Melhor Álbum.