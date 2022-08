Anitta lança perfume para as zonas íntimas

Anitta

Anitta está imparável e continua a dar que falar. A cantora brasileira, de 29 anos, conhecida também pelo seu lado ousado e sem tabus, apostou num novo negócio e surpreendeu ao revelar o lançamento de um perfume para as partes íntimas. Trata-se de uma parceria desenvolvida com a farmacêutica brasileira Cimed.O perfume, com o nome ‘Puzzy by Anitta’, é inspirado num produto que a artista já utilizava feito de forma artesanal por uma amiga. Decidida a dar a conhecer a fragância, investiu em testes e estudos para desenvolver o produto que agora vai ser comercializado.Anitta foi mais longe e revelou que o logótipo do produto (que ainda não foi tornado público) é a imagem de uma das suas tatuagens que mais deu que falar, referindo-se à que tem no ânus. A artista quer desmistificar os preconceitos e tabus com a sexualidade e bem-estar íntimo.Ainda a recuperar da operação que fez para tratar a endometriose, há 2 semanas, Anitta só pode fazer pequenas caminhadas e tem de ter cuidado com a alimentação, que tem de ser saudável, rica em nutrientes e vitaminas.