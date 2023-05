Anitta: "Não me lembro da última vez que fiz sexo"

23 mai 2023 • 12:24

"Não me lembro da última vez que fiz sexo", contou, esclarecendo que tem mantido relações sexuais apenas com mulheres. A masturbação também tem estado fora dos planos da artista, mas revela que antes "era louca". "Costumava fazer sexo com pessoas que se cruzavam comigo na rua. Eu estava a viver em modo 'Anitta' 24 horas por dia", contou.



"Tudo começou quando adoeci. Quando estava na cama a pensar que ia morrer, comecei a pensar em todas as coisas da minha vida. Comecei a ver todas as coisas que não queria repetir. Não é que eu não queira mais fazer sexo, mas repensei a razão pela qual estava a fazer as coisas e quero fazê-las de forma diferente", disse.



A brasileira revelou também quais são os requisitos que têm de ser preenchidos pelos pretendentes da cantora: "Eu quero, mas têm de ser um pénis fantástico, tem de ser um pénis extra, um cérebro extra, uma língua extra... tanta coisa! Tem que ser muita coisa. Porque fazer sexo dá muito trabalho para mim. Gosto de dar espectáculo, gosto de me divertir".

Anitta é conhecida pela sinceridade sobre vários aspetos da sua vida privada. Desta vez, a cantora de 29 anos, em conversa no podcast 'Call Her Daddy', gravado em fevereiro deste ano e só agora divulgado, revelou queAnitta disse ainda que mudou a forma de estar relativamente à vida amorosa depois de ter adoecido (com mononucleose infecciosa) e que começou a dar mais valor a estar sozinha.