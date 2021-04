Anitta organiza festa de aniversário e é arrasada

No meio da pandemia, cantora reúne vários amigos

Anitta

15:44

"nos Estados Unidos as pessoas estão numa fase da pandemia diferente e que a vida já está a voltar ao normal aos poucos".

Em plena pandemia,organizou uma grande festa para celebrar os seus 28 anos rodeada de vários amigos, onde luxo não faltou.A cantora brasileira, que está a passar uma temporada em Miami, nos Estados Unidos da América, realizou o evento num. De referir que esta cidade americana está em estado de emergência por causa da Covid-19.Rapidamente as críticas contra Anitta espalharam-se pelas redes sociais. Ao perceber o impacto negativo que a festa estava a ter, a assessoria da cantora contou que a estrela brasileira marcou presença no lançamento do novo álbum de uma amiga e que