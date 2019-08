Anitta sensual leva fãs ao rubro no palco do MEO Sudoeste

01:30

Era com grande expectativa que o público português aguardava, esta quarta-feira, a subida ao palco de Anitta, cabeça de cartaz do primeiro dia do MEO Sudoeste, que decorre até sábado na Zambujeira do Mar. O fenómeno de popularidade que veio do Brasil, de nome verdadeiro Larissa de Macedo Machado, tinha concerto marcado para as 00h20, depois de Blaya e dos britânicos Years and Years.

Mas não é só por êxitos como ‘Paradinha’, ‘Vai Malandra’ ou ‘Downtown’ que Anitta é conhecida em Portugal. A cantora é a nova namorada de Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, apresentadora de ‘Like Me’, e apontada como a principal responsável pela separação do casal, que tem três filhos. Aliás, Scooby, que tem acompanhado Anitta na sua digressão pela Europa, deverá aproveitar a passagem por Portugal para estar com Dom, de sete anos, e os gémeos Bem e Liz, de três.