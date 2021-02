Anitta tatua-se em zonas íntimas

01:30

A cantora brasileira Anitta, de 27 anos, surpreendeu ao relevar que fez uma tatuagem no ânus. O tema ganhou ainda mais projeção depois de a artista ter partilhado imagens do procedimento na plataforma de conteúdos para adultos OnlyFans.Anitta tentou esconder o momento íntimo dos admiradores mais jovens, contudo o vídeo difundiu-se e tornou-se viral em diversas plataformas, como as redes sociais Twitter e Instagram.Segundo a imprensa brasileira, a artista tatuou ‘I love you’ no ânus (amo-te, em português). Esta não é a primeira inscrição ousada que Anitta decide fazer. Segundo a própria revelou, tem um flor tatuada na vagina.Nas redes sociais, a artista brasileira mostra-se sem pudores com a tatuagem na zona íntima e revelou que a tatuagem foi feita há vários meses, antes da pandemia de Covid-19, mas só recentemente decidiu publicar as imagens que estão a fazer furor.