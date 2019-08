Aniversário de Ana Guiomar repleto de mimos

A atriz Ana Guiomar celebrou 31 anos na última segunda-feira

Foto: Direitos Reservados

Ana Guiomar completou 31 anos na passada segunda-feira e animação e carinho não faltaram para preencher o dia especial da atriz. A estrela de ‘Golpe de Sorte’, da SIC, viveu um autêntico dia de festa, e contou com uma declaração de amor do namorado, Diogo Valsassina, que deixou os fãs derretidos."Não há ninguém como ela, sim é um cliché mas é a verdade. Não há ninguém tão preocupada, tão amiga, tão querida como ela" começou por dizer o ator, com quem namora desde a série ‘Morangos com Açúcar’."Só lhe desejo todas as coisas boas do Mundo e que seja feliz. E que eu ajude nessa felicidade. Ti amo bicho. Para sempre", concluiu. Ana Guiomar e Diogo Valsassina mantêm uma relação desde 2003.