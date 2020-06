Aniversário de casamento de Letizia e Felipe manchado por polémicas

Numa altura em que os rumores sobre o divórcioDesta feita, o casal real passou o dia a trabalhar por conta da pandemia que fez mergulhar o país numa crise sanitária, económica e social.A rainha começou a manhã numa reunião por videoconferência com representantes da Federação Nacional de Instalações Desportivas e Academias (FNEID) para se inteirar de como a crise da Covid-19 afeta um setor que presta serviços desportivos a mais de 5,5 milhões de pessoas e conta com mais de 214 mil empregos.Enquanto isso,Esta não é a primeira vez que o aniversário de casamento dos reis é manchado por questões extramatrimoniais. Recorde-se, inclusive, que o próprio casamento dos reis se realizou debaixo de um clima de grande tensão e dor social, dois meses depois dos atentados do 11 de março em Atocha, em que 193 pessoas perderam a vida e mais de duas mil ficaram feridas.e que o palácio de Zarzuela estaria apenas à espera que passasse esta fase da pandemia para anunciar a gravidez.Outra imprensa, no entanto, garante que a hipótese de divórcio volta a estar iminente na vida do casal, fruto de alguns desentendimentos e de alguns conflitos no seio da família real que têm raízes antigas, a começar por Juan Carlos, que sempre se opôs ao casamento do filho. Há mesmo algumas fontes próximas de Letizia que afiançam que a rainha teria voltado a informar-se sobre as consequências que podia ter para si e para as suas filhas um pedido de divórcio.