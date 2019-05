Aniversário de Luciana Abreu marcado pela morte do avô

Luciana Abreu não se despediu do avô

Luciana Abreu fez 34 anos no sábado, 25 de maio. O dia foi de festa para a cantora, mas coincidiu com a morte do avô materno, que tinha 96 anos e tinha origens aristocratas.Uma fonte próxima da família Abreu falou com a 'TV Mais' sobre o momento delicado que a mãe da atriz está a viver.contou.Luís Sarmento mantinha uma relação próxima com a neta, até a levou ao altar no dia do casamento dela com Yannick Djaló, mas deixaram de se falar.revelou a mesma fonte.A família não avisou Luciana Abreu de que o avô tinha morrido. "Eles quiseram evitar ao máximo que a notícia se espalhasse. As cerimónias fúnebres foram realizadas com a maior discrição possível., contou a fonte próxima da Ludovina.A mãe de Luciana Abreu foi expulsa de casa da cantora em 2016, e desde então tem recebido apoio. "A Ludovina continua com acompanhamento psiquiátrico e toma muita medicação para conseguir seguir com a vida dela para a frente".A cantora não mantém qualquer relação com a família, e, inclusive, já fez declarações chocantes sobre a mãe e a irmã