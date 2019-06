Aniversário dos gémeos de Ronaldo junta Gio e Dolores

01:30

Patrícia Correia Branco

Eva e Mateo celebraram esta quarta-feira o segundo aniversário e a festa juntou parte da família na casa de Cristiano Ronaldo, em Madrid, no condomínio de luxo de La Finca.O jogador não pôde estar presente, devido ao jogo da Seleção Nacional, mas usou as redes sociais para dar os parabéns aos gémeos. "Parabéns, amores do papá! Pena não poder estar aí com vocês neste dia tão especial, mas a mamã está convosco. Sejam sempre muito felizes. Amo-vos muito", escreveu. Também as tias Katia e Elma Aveiro estiveram ausentes, mas enviaram mensagens aos bebés através do Instagram.Ao seu lado, os pequenos tiveram Georgina Rodríguez, que se assume como mãe de todos os filhos de Ronaldo, e Dolores, que se deslocou a Espanha de propósito para estar com os netos neste dia tão especial. Mais uma vez, as duas puseram de lado as divergências em prol da união familiar.