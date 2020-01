'Anjo' da Victoria's Secret revela luta contra o alcóol

Nova Iorque foi esmagadora e perdi-me ainda mais. Levei algum tempo para perceber que todos os meus problemas começavam em mim. Fiquei limpa e sóbria, mas descobri que era alcoólica", confessou a beldade através do Instagram.



No entanto, Elsa garante que conheceu pessoas que tiveram um papel importante para enfrentar esta fase. "Conheci pessoas e amigos incríveis e, lentamente, encontrei-me de novo. Não imaginava o que viria a seguir. As palavras não conseguem expressar a minha gratidão", desabafou.



Para terminar o texto emotivo que partilhou através das redes sociais, Elsa Hosk fez questão de deixar palavras de apoio e força a pessoas que tentam ultrapassar o mesmo problema que parece ter superado. "Se estás a lutar e te sentes perdido por algum motivo, tudo bem. Espero que encontres forças para seguir em frente e encontres a felicidade", disse.



Após a confissão, Elsa Hosk, que conta com milhões de seguidores no Instagram, recebeu centenas de mensagens de apoio.

