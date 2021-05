Anjo do cupido acerta em Irina Shayk e Kanye West

A chegada da primavera e dos dias mais quentes colocou as emoções de muitos à flor da pele e várias estrelas voltaram a entregar-se ao amor, após duras desilusões.

Irina Shayk parece ser a nova vítima do cupido. "O Kanye West está a namorar em segredo com Irina Shayk", avançou uma fonte próxima do rapper ao site DeuxMoi. A confirmar-se, Kim Kardashian é já uma carta fora no baralho para o artista, que em breve vai assinar o divórcio. A mesma publicação recorda a ligação de mais de uma década de West com a ex-namorada de Cristiano Ronaldo. Irina desempenhou o papel de anjo no videoclip do tema do rapper ‘Power’ e desfilou, em 2012, na apresentação da marca de roupa do músico na Semana de Moda de Paris, em França.

Se o mistério permanece em torno de Kanye West e Irina Shayk o mesmo não acontece com Jennifer Lopez e Ben Affleck. Depois de uma escapadinha a dois em Montana, o ator tem sido visto ao longo dos últimos dias na mansão da cantora em Miami, nos Estados Unidos.

J-Lo terá dado uma nova chance ao ex-namorado, com quem viveu uma paixão intensa entre 2002 e 2004, após o fim do noivado com Alex Rodriguez.

Um amor nunca esquecido

Brad Pitt e Jennifer Aniston voltaram a estar mas próximos, após vários anos de costas voltadas. No novo episódio de ‘Friends’, a atriz lembrou a participação do ex-marido na série dos anos 90 e voltou a levantar rumores de que os dois mantêm um contacto frequente, para delírio dos fãs.