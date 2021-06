'Anjo' Izabel Goulart seduz pelas ruas de Lisboa

01:30

Carolina Cunha

A supermodelo brasileira Izabel Goulart, conhecida por ter sido um dos ‘anjos’ da marca de lingerie Victoria’s Secret, elegeu a capital portuguesa para desfrutar de umas miniférias. Rendida à beleza de Lisboa, a mulher do guarda-redes alemão Kevin Trapp vestiu a pele de turista e visitou alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade. Izabel espalhou a sua beleza e sensualidade pela zona histórica da cidade com um passeio matinal pela Baixa. Confiante e sedutora, a manequim partilhou vários momentos da estadia através das redes sociais, onde soma quase 5 milhões de seguidores. "Eu amo Portugal. Estou feliz", disse a modelo numa da publicações.Alojada num dos hotéis mais prestigiados, em plena Avenida da Liberdade, Izabel não resistiu a passar as margens do Tejo e ir a banhos na Costa de Caparica.A visita da supermodelo a Portugal acontece poucos dias antes de a seleção nacional defrontar a Alemanha, clube representado pelo marido da manequim, Kevin Trapp.