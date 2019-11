Anjos: "Vinte anos depois ainda cá andamos"

A garantia é de Nelson Rosado que, juntamente com o irmão Sérgio, sobe esta noite ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, para comemorar os vinte anos do projeto Anjos.O espetáculo, que precisou de três dias de montagem e que envolve mais de 200 pessoas, conta com uma forte produção vídeo, seis ecrãs gigantes e um, garante Nelson. Ao vivo estarão também oito convidados surpresa,, seis dos quais já trabalharam com o grupo, e dois que fazem agora a sua estreia com os irmãos Rosado., revela. Montado sem qualquer patrocínio, o espetáculo será gravado para posterior edição em CD e DVD.Formados em 1999 e batizados ‘Anjos’ por causa do nome carinhoso que a avó Gilda lhes chamava em crianças, a dupla goza hoje de um novo e inesperado impulso na carreira, motivado pelos sucessos dos dois últimos singles ‘Para Longe’ e ‘Eterno’., diz Nelson.Tendo passado o ano de 2019 na estrada, como há muito já não acontecia ("regressámos a locais onde não tocávamos há 15 anos", garante o cantor), os Anjos foram apanhados de surpresa por um sucesso que não estava nos planos quando, em 2018, gravaram ‘Eterno’, um tema com letra e música de Sérgio Rosado e com o qual o cantor tinha surpreendido a mulher em plena igreja, na cerimónia do casamento de ambos.