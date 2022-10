‘Anjos’ voltam com produção especial: Moda com lixo

As antigas ‘anjos’ da Victoria’s Secret Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, Sara Sampaio, Martha Hunt, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Lais Ribeiro e Leomie Anderson voltaram a reunir-se para uma nova produção de moda para a revista ‘Less or More’.Sob o tema ‘Anjos da Terra’, as icónicas manequins posaram com lingerie feita com materiais de desperdício, brinquedos e decorações antigas, sacos de lixo, papel de alumínio, plástico encontrado nas ruas, jornais e materiais usados na indústria do entretenimento.Jaime Perlman, responsável pela publicação, revelou que tentou alertar para "assuntos sérios", como a importância de ser "mais ecológico" e "menos consumista", através da moda, com "humor" e leveza.Ao ‘The Post’ explicou a escolha dos rostos para esta campanha. "Estas mulheres têm muitos seguidores e muitas estão genuinamente interessadas em questões de sustentabilidade". A portuguesa Sara Sampaio e as antigas colegas da marca de lingerie ‘reciclaram’ assim as suas poses e as asas de anjo e voltaram a fazer furor no mundo da moda."O lixo de uns pode pode ser usado para o look sexy de outros", avança a revista.