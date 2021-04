Anna Westerlund assinala aniversário de Pedro Lima: "Sempre pensámos casar quando fizesses 50 anos"

Westerlund, mulher do ator, deixou uma mensagem emocionante ao seu companheiro de vida onde contou que estava previsto casarem por esta altura.

No dia da tua cerimónia li-te os meus votos de casamento e sei com toda a certeza, porque o senti, que casámos ali naquele momento. No dia seguinte eram os meus anos e uma amiga de infância trouxe-me um bolo feito por alguém que vinha dentro de uma caixa qualquer da ikea. Quando entrei na cozinha essa caixa dizia bröllop, que é casamento em sueco. Demasiada coincidência para não ser o nosso bolo de casamento. Tão grata por este nosso amor".





Westerlund confessou sentir muitas saudades do seu amado.

As saudades que tenho tuas não cabem em palavras, fazes demasiada falta", concluiu.



Também Fernanda Serrano recordou com carinho o aniversário do amigo de longa data. "Hoje é o Teu Dia Pedro! Farias 50 anos. E farias bem. Junto de todos nós que te sentimos a falta! És tanto mais que isto! És o Sorriso. O abraço grande. O sorriso sempre largo e presente. A generosidade como colega e como ser humano. O Pai sempre capaz de tudo pelos teus filhos. O marido cheio de amor pela tua Ana. O Amigo que estava sempre lá para nos ouvir e aconselhar. O profissional justo, talentoso e sempre a marchar em frente. O desportista de amor perdido pelo mar. O preocupado com a família, amigos e com o amanhã", escreveu, deixando rasgados elogios.



"Hoje farias o teu almoço de sempre com os teus grande amigos. Hoje é dia de te sentir ainda mais a falta que a todos nós fazes. Temos saudades da tua gargalhada única. Como tu dizias sempre, "Gosto de Ti pah!" E gostamos. Todos. Muito. Hoje é dia de te celebrar! Parabéns Pedro", concluiu.



Rita Ferro Rodrigues também deixou uma mensagem a Pedro Lima onde garante que este está sempre presente na vida dos amigos e da família. "50, Pedrocas. A verdade é que não há um dia que não pensemos em ti, na falta imensa que nos fazes e ainda nos parece impossível que não te possamos abraçar. Estás muito vivo dentro de nós, amigo querido".



No dia em que completa, Anna