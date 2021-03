Anna Westerlund assinala aniversário do filho: "Cara chapada do pai"

Ceramista mostrou imagens de Max, de 11 anos, com Pedro Lima.

Ana Westerlund recorreu ao Instagram para assinalar o 11º aniversário do filho Max.



"Não tenho palavras para descrever este miúdo, é corajoso, é amigo, é muito sensível, é protetor e é todos os dias uma inspiração para mim", começou por escrever, não poupando elogios. "

Parabéns não vale ficar crescido tão rápido!!".



".

Miúdo mais giro, cara chapada do pai".



A acompanhar, a ceramista partilhou um conjunto de fotografias de Max, algumas com o pai e foram muitos os seguidores que assinalaram as parecenças.

No final, a ceramista referiu as semelhanças entre Max e o pai, o ator Pedro Lima, que foi encontrado morte em junho, na Praia do Abano, em Cascais. "