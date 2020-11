Anna Westerlund: “De coração aberto ao que poderá vir”

Anna Westerlund tem quatro filhos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Mais de quatro meses após a morte trágica de Pedro Lima, a viúva, Anna Westerlund, esforça-se por seguir com a vida em frente e mostra-se positiva e de "coração limpo e aberto ao de bom que poderá vir". Através de um texto publicado na sua conta de Instagram, a ceramista revela que mantém a esperança num futuro risonho. "Escolher ser feliz por dentro e não ter de provar nada a ninguém. Repetir cá dentro, a felicidade não é coisa de que se desista. Viver o hoje e acreditar no amanhã. Ignorar os tóxicos e cuidar tão bem de nós como dos outros", começou por escrever num texto em que demonstra a forma com que continua a encarar a vida."Nós é que escolhemos se queremos acordar com um sorriso, o nosso sorriso, a nossa paz depende primeiro de nós e das nossas escolhas. Escolham bem."Para superar a perda do companheiro, Anna dedica-se mais do que nunca ao trabalho, aos quatro filhos em comum com o ator e ultima os preparativos para a inauguração da casa nova, que era um sonho de Pedro e do qual não desistiu.O filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco, fruto da união com Cláudia Piloto, homenageou o pai e tatuou uma imagem do ator a surfar. "Para que possamos continuar a correr juntos para o mar", explicou o jovem.