Anna Westerlund deixa mensagem ao filho mais velho de Pedro Lima: "Contigo aprendi a ser mãe"

Cláudia Piloto e quando o ator se juntou com Anna Westerlund, João ainda era uma criança.



O jovem e a ceramista mantêm uma relação de grande cumplicidade e quando ele deu uma entrevista sobre saúde mental, Anna Westerlund deixou-lhe rasgados elogios. "Mas não preciso de ver para saber que ele é um miúdo do caraças, e que vale a pena ouvir porque é urgente falar de saúde mental. Pedro, temos uns filhos para lá do maravilhoso. Cada um deles tem sido um exemplo gigante de coragem e amor", afirmou em janeiro.

Esta terça-feira, João Lima, filho mais velho de Pedro Lima, completou 23 anos. Quem não deixou passar a data em branco foi Anna Westerlund, viúva do ator, que dedicoupalavras de carinho ao enteado.", escreveu. A ceramista acabou por partilhar alguns momentos que já passou ao lado do jovem, sendo que numa das fotografias se vê João Lima com o pai., escreveu.João Lima é fruto da relação de Pedro Lima comPedro Lima morreu a 20 de junho de 2020 e desde então que o seu filho mais velho tem sido uma voz ativa a falar sobre saúde mental.