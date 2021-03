Anna Westerlund faz desabafo comovente: "Sinto falta de abraços"

É tempo de nada, e por isso sinto falta de tudo", começou por escrever na legenda de uma imagem sua.



"A próxima vez que for jantar fora vou com tudo. Com brincos, com abraços, com sapatos de dança, com vestido novo, com vontade de viver", concluiu.



De imediato, vários seguidores partilharam mensagens de apoio à artista. Entre elas, destacou-se a de João Francisco Lima, filho mais velho de Pedro Lima, de 21 anos: "Yeah", disse. Anna Westerlund não demorou a reagir ao comentário do enteado: "Love you beautiful boy", em português, "Amo-te menino lindo".



Recorde-se que Anna Westerlund e Pedro Lima estavam juntos há mais de 20 anos e planeavam oficializar a relação este ano. O ator deixou cinco filhos: João Francisco, de 21 anos, fruto de uma anterior relação, Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro.







, começou por escrever na legenda de uma imagem sua., concluiu.De imediato, vários seguidores partilharam mensagens de apoio à artista. Entre elas, destacou-se a de, filho mais velho de Pedro Lima, de 21 anos: "Yeah", disse. Anna Westerlund não demorou a reagir ao comentário do enteado: "Love you beautiful boy", em português,Recorde-se que Anna Westerlund e Pedro Lima estavam juntos há mais de 20 anos e planeavam oficializar a relação este ano. O ator deixou cinco filhos: João Francisco, de 21 anos, fruto de uma anterior relação,, de 16 anos,, de 13,, de dez, e, de quatro.

A sofrer com a ausência de, que morreu no passado verão, na praia do Abano, em Cascais,tem utilizado as redes sociais para partilhar vários desabafos sobre os seus dias. Prestes a mudar-se para a casa de sonho que idealizou com o ator , a ceramista fez uma comovente partilha, onde revelou que sente "falta de abraços".