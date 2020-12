Anna Westerlund faz sentida homenagem a Pedro Lima: “Todos os dias choro de saudades”

Seis meses após a trágica morte de Pedro Lima, que foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, Anna Westerlund partilhou uma sentida homenagem ao ator, esta quarta-feira, nas redes sociais.

"Todos os dias dizemos o teu nome. Todos os dias temos orgulho em ti. Todos os dias recordamos memórias bonitas, divertidas, felizes ou simplesmente nossas", começou por escrever na fotografia a preto e branco que partilhou de ambos.

Em vésperas de Natal, a dor da ceramista acentua-se e as saudades do ator são inevitáveis: "Todos os dias choro de saudades. Todos os dias sorrio a pensar no teu sorriso. Todos os dias sou grata por tudo o que vivemos. Todos os dias sonho com o que poderíamos ainda viver. Não há um único dia que não te ame ou que não sinta o teu amor. Todos os dias estás presente por não estares aqui é só não seres visto".

Anna Westerlund aproveitou a comovente homenagem para desejar aos seguidores um feliz Natal e deixou um aviso: "Aqueles que vocês amam, irão estar sempre com vocês".

À semelhança da ceramista, várias figuras públicas recordaram com saudade o ator, como Fernanda Serrano e Alexandra Lencastre.

Recorde-se que Pedro Lima deixou cinco filhos: João Francisco, de 21 anos, fruto da anterior relação com Patrícia Piloto, Emma, de 16, Mia, de 13, Max de 10, e Clara, de quatro, fruto do casamento com Anna Westerlund.