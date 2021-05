Anna Westerlund indignada com requisição civil à sua casa no Zmar

Para garantir o confinamento obrigatório dos doentes, o Governo avançou com a requisição temporária do Zmar.Temos uma casa no Zmar, e o governo decidiu que a temos de disponibilizar para receber doentes covid de Odemira a maior parte deles trabalhadores nas estufas locais. Diz o primeiro ministro que eles têm direito a viver em condições dignas (obviamente, mas esse direito não começou ontem!)", começou por escrever a ceramista numa publicação que espelha a sua indignação.atirou Anna, sobre as condições precárias que muitos dos trabalhadores vivem. Face à situação, Anna éAlém de ter de disponibilizar a sua casa,"O Zmar está já há muito tempo numa situação financeira difícil e agora que tinha um investidor decidido a dar ao Zmar a dignidade que merece, acontece isto", pode ler-se no post.Recorde-se que a casa de família, integrada no empreendimento Zmar, era um dos projetos de vida de Pedro Lima, onde reunia os filhos com regularidade.