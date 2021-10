Anna Westerlund lembra o marido Pedro Lima em viagem especial

Anna Westerlund tem partilhado momentos da viagem até Santiago de Compostela com os seguidores

Anna Westerlund decidiu percorrer os Caminhos de Santiago e no dia da partida dedicou palavras emocionadas ao ator Pedro Lima, que morreu a 20 de junho de 2020, aos 49 anos. "Comecei hoje o caminho para Santiago [Espanha]. Uma caminhada para a qual preparei uma série de rituais e simbolismos, uma forma que encontrei de comunicarmos", começou por escrever.A ceramista prosseguiu o texto mostrando-se otimista, depois de meses de tormenta com a ausência do marido. "Não há caminhos fáceis. O primeiro passo a dar foi perceber que eu posso decidir. Decidir viver. Não sobreviver, não existir. Viver! E vou aprendendo a apreciar o caminho, acreditando que o destino será sempre feliz. O que é para ser nosso não erra o caminho."A artista plástica foi acompanhada de duas amigas e tem partilhado o percurso no Instagram.João Lima confessa que é difícil aceitar a ausência do pai. "É fácil de compreender, mas não tão fácil de aceitar. Tendo a olhar para a saudade como uma coisa boa", escreveu online.