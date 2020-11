Anna Westerlund mostra avanços da casa de sonho de Pedro Lima

Quatro meses após a morte de Pedro Lima, Anna Westerlund partilhou alguns detalhes da construção do sonho do ator.A moradia, em Cascais, encontra-se na fase final e a ceramista tem acompanhado ao pormenor a realização do projeto idealizado pelo marido, pode ler-se na publicação da viúva, que se mostra orgulhosa da evolução das obras., explica a ceramista nas suas redes sociais. Neste momento, a construção da casa em Cascais é uma das prioridades de Anna que prometeu cumprir o sonho do ator, naquela que era a sua casa de sonho, idealizada ao pormenor.disse a ceramista. Segundo a Vidas apurou, a mudança para a nova casa está prevista para o próximo ano.DEDICADA AOS FILHOSAo longo dos últimos meses, Anna Westerlund tem estado dedicada aos quatro filhos em comum com o ator, que tem ao seu encargo. Quanto aos negócio, a artista está de volta ao ativo e e focada na sua loja de cerâmica, localizada na zona do Chiado, em Lisboa.Recorde-se que Pedro Lima morreu a 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais.