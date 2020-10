Anna Westerlund mostra lutar por união familiar e manter viva a memória de Pedro Lima

Anna Westerlund

Foto: Mariline Alves

01:30

Rute Lourenço

Mais de três meses após a morte de Pedro Lima, a viúva, Anna Westerlund, esforça-se por manter a memória do ator viva, no dia a dia, e em cada nova publicação que faz nas redes sociais.Na última fotografia divulgada, a ceramista mostrou-se num momento de cumplicidade com Emma, um dos quatro filhos em comum com o ator – que foi encontrado morto em junho, na praia do Abano. Na legenda, brincou com a aparência da filha mais velha. "Há quem diga que ela é a minha versão sueca. Todos eles têm coisas da mãe e outras do pai, e deles próprios, claro", escreveu, mostrando que a sua prioridade é manter a estabilidade e união na família depois de tudo o que aconteceu.Anna mostra-se ainda focada em retomar o seu negócio e osurpreendeu-a, recentemente, a deixar algumas encomendas na loja que tem na zona do Chiado, em Lisboa.Paralelamente, a ceramista tem acompanhado a casa que estava a construir com Pedro Lima e que agora está em fase de acabamentos. "Prometo-te não desistir dos nossos sonhos. A casa ainda não está pronta mas nela já criámos memórias, já habita uma história. A nossa", escreveu Westerlund no Instagram.