Anna Westerlund partilha mensagem de esperança um mês após a morte de Pedro Lima

Um mês após a morte de Pedro Lima, que foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, a companheira de quase 20 anos do ator, Anna Westerlund partilhou um desabafo nas redes sociais.

"One day I’ll wear a red lipstick again (Um dia, voltarei a usar batom vermelho, outra vez)", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou em que surge com os lábios pintados de vermelho.

"Imagens tiradas noutra vida", rematou.

Depressa, a caixa de comentários da ceramista encheu-se de elogios, bem como mensagens de apoio: "Linda", "Força (…) As pessoas só morrem quando nós as esquecemos" ou "O Pedro vai gostar de ver", pode ler-se.

Recorde-se que Anna Westerlund e Pedro Lima tinham quatro filhos em comum: Emma, Mia, Max e Clara, sendo que o ator era ainda pai de João Lima, fruto de uma anterior relação com Patrícia Piloto.