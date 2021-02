Anna Westerlund recorda Pedro Lima e partilha mensagem de esperança: "Um dia vou voltar a ser feliz"

Hoje queria ter sonhado contigo. Sonho muitas vezes.

Dia piroso este, dizíamos, mas tinhas sempre um presente always sexy para mim.

Éramos bons nisso, no olhar nos olhos, nos beijos, a dar a mão, a adormecer em conchinha e a acordar enrolados um no outro", começou por escrever, partilhando uma imagem ternurenta dos dois.



"Na vida não nascemos nem morremos só uma vez. A tentar fazer deste morrer e nascer de novo a maior aprendizagem da minha vida ?? Escolher alimentar os meus dias com a presença do amor e não com a ausência da presença. ?? Às vezes consigo. Um dia (aos poucos) vou voltar a ser feliz".



Recorde-se, Pedro Lima foi encontrado morto no ano passado na Praia do Abano, em Cascais. Deixou cinco filhos, quatro em comum com Anna Westerlun.

Os meses passam desde a morte de Pedro Lima e as saudades aumentam para toda a família.Esta domingo, dia 14, data em que se celebra o São Valentim,fez questão de recordar o companheiro numa mensagem terna e repleta de paixão.