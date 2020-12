Anna Westerlund retoma rotinas: "Preciso desta 'normalidade'"

Seis meses após a trágica morte de Pedro Lima, Anna Westerlund mostra que tem superado os períodos de angústia e tenta repor alguma "normalidade à sua vida".Apesar de se manter bastante recatada com a gestão dos quatro filhos, a ceramista usou a sua conta pessoal de Instagram para partilhar um momento de felicidade, em que surge a cozinhar ao lado de Joana Barrios., descreveu a viúva de Pedro Lima.acrescentou Anna.Visivelmente feliz, a ceramista recebeu dezenas de comentários de seguidores e amigos que destacam o seu sorriso e coragem ao lutar para ultrapassar aquele que foi o período mais trágico da sua vida. "Que bom ver-te a sorrir",, são alguns dos comentários na publicação.Ao longo dos últimos meses, Anna tem dividido as suas rotinas entre a gestão dos quatro filhos e o atelier onde cria as suas peças que estão à venda numa loja do Chiado, que faz questão de manter.O período de natalício é uma época especial para a família que todos os anos faz questão de celebrar. Este ano, será o primeiro Natal sem a presença de Pedro Lima, em que Anna irá fazer de tudo para proporcionar todo o amor às crianças que mantêm a memória do pai viva entre a família em todos os momentos de união.