Anna Westerlund revela que casa de sonho de Pedro Lima está quase pronta: "Sempre acompanhados por ti”

Que a nossa casa possa ser palco de encontros em família, um espaço para os amigos e um lugar onde o amor possa crescer. A luz que brilha nos olhos deles quando digo que estamos quase a mudar diz tudo", começou por escrever na legenda da imagem que mostra uma das divisões da casa que o casal projetou.



"Que do nosso sonho nasça um lugar onde possam adormecer aconchegados, felizes quando os momentos sorrirem e sabendo chorar se os seus olhos pedirem. Mas sempre acompanhados por ti, por nós. Falta pouco".



"Aprender a confiar no caminho mesmo que tenha curvas e contra curvas. Quase lá para a chamarmos de casa", rematou.



Recorde-se que Anna Westerlund e Pedro Lima estavam juntos há mais de 20 anos e planeavam oficializar a relação este ano. O ator deixou cinco filhos: João Francisco, de 21 anos, fruto de uma anterior relação, Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro.

recorreu às redes sociais, esta terça-feira, dia 23, para revelar que a casa de sonho deestá quase pronta. Radiante, a ceramista escreveu um texto emotivo onde recordou o sonho do ator, que morreu no passado verão, na Praia do Abano, em Cascais.