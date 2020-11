Anna Westerlund tenta entender a morte de Pedro Lima

12:51

Depois de tudo o que aconteceu,e o filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco, sentem que têm a missão de se tornarem numa espécie de embaixadores da saúde mental em Portugal. Os dois juntaram-se a uma associação, a Ivory, com o objetivo de ajudar pessoas que estejam a tentar combater estados depressivos, num legado em que tudo fazem para honrar a memória do ator.Como pretexto desta iniciativa, a viúva de Pedro Lima acabou por recordar os últimos momentos do companheiro, e assume que este tinha vontade de se tratar e ficar bem., diz, tentando entender o porquê de o ator ter posto termo à vida – foi encontrado morto a 20 de junho na praia do Abano, em Cascais.Depois de ter convivido tão de perto com o drama de uma depressão profunda, que culminou com a morte de Pedro Lima, Anna Westerlund sente agora que tem de ajudar a quebrar tabus sobre um assunto que, no seu entender, ainda é muito pouco falado., escreveu, acrescentando que este é um cenário que se tem agravado por causa da pandemia e que é urgente debater. "Sinto que o momento que vivemos torna urgente que se fale de saúde mental e de depressão sem tabus. De um dia para o outro, passámos a contar contaminados e óbitos, ficámos sem liberdade como a conhecíamos, a viver uma insegurança em relação ao futuro e presos numa paranoia do presente. Pensar que isto não terá repercussões na saúde mental das pessoas é sermos muito ingénuos", concluiu a ceramista.