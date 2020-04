Anselmo vai ser pai pela terceira vez: "O bom angolano é assim"

"Tens dois que estão já cá fora e tens um que está na barriguinha!", afirmou o rosto das manhãs da estação de Paço de Arcos.



Anselmo Ralph não hesitou em responder e alegrar os fãs. "É verdade! O bom angolano é assim, não fica em dois, tem que ter três", brincou, confirmando que ele e a mulher, Maldice, vão aumentar a família.



Anselmo Ralph anunciou que vai ser pai pela terceira vez.Aos 39 anos, o cantor partilhou a boa nova durante a emissão desta quinta-feira do 'Programa da Cristina', na SIC.Enquanto conversava com a apresentadora através de videochamada sobre o lançamento do novo álbum, 'Momentos', o artista, que está a cumprir a quarentena em Angola, foi confrontado com a notícia.

O intérprete de temas de sucesso como 'Não Me Toca' ou 'Está Difícil' continuou e revelou ainda que por ele tinha ainda mais filhos. "Eu gostaria de quatro, mas a mulher disse que não!" afirmou.

Anselmo Ralph e a mulher, Madlice, já têm dois filhos, Alicia, de 12 anos, e Jadson, de oito.