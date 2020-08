Ansiedade atira Bárbara Bandeira para o hospital

Bárbara Bandeira

Foto: Instagram

01:30

Vânia Nunes

Bárbara Bandeira foi hospitalizada na madrugada de ontem após sentir uma "dor gigante" no estômago. A cantora, de 19 anos, chegou a pensar que o problema estava relacionado com "chás para a retenção de líquidos" que costuma tomar. No entanto, depois percebeu que se tratou de uma crise de ansiedade, como relatou no Instagram."Quando cheguei estava super tonta, com sensações de desmaio e imensa dor no estômago. Chegaram à conclusão de que foi o meu corpo a acusar a quantidade de stress e ansiedade que tenho acumulado nesta fase", relatou.A artista aproveitou a influência que tem nas redes sociais para deixar uma mensagem de alerta. "Temos de ter atenção à maneira como a nossa mente interfere com o nosso corpo. Eu fui deixando passar, pensava ‘é só mais uma semana má’.A verdade é que passaram-se bastantes semanas e eu não liguei e cheguei a um ponto em que o meu corpo disse: ‘Calma, faz alguma coisa.’" Bárbara já se sente melhor e promete: "Agora vou cuidar mais de mim e espero que vocês façam o mesmo."