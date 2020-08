Antiga amante de Juan Carlos ameaça revelar segredos da coroa

Corinna Larsen, ex-amante de Juan Carlos, ameaçou revelar informações prejudiciais à Casa Real, informações essas sobre finanças e ligações íntimas da coroa ao Centro Nacional de Inteligência. A ameaça teria sido enviada por carta a Felipe VI, o atual rei de Espanha, mas este não terá cedido à chantagem.Segundo o ‘El Mundo’, a referida carta, agora divulgada, data de 23 de abril de 2019, meses depois de o Supremo Tribunal de Espanha ter começado a investigar as relações de Corinna Larsen, de um advogado e de um gestor a fundos não declarados de Juan Carlos.A carta teria sido, de resto, a resposta a uma outra datada de 21 de março, assinada por Felipe VI em que este teria ameaçado Corinna de a processar judicialmente caso ela insistisse em envolver o rei nas operações na Suíça.Tudo isto terá, por sua vez, tido como ponto de partida o facto de o atual rei de Espanha ter negado a proposta de nomear um negociador secreto para falar com Corinna Larsen.Ora a carta de Corina agora revelada termina com uma clara ameaça:A verdade é que apesar dos esforços de Felipe VI para tratar este caso com a maior das discrições, o facto é que o pai continua a estar no olho do furacão.Também no início desta semana, o jornal ‘El Confidencial’ noticiava que o rei emérito passou os primeiros dias de 2016 na Polinésia Francesa à conta da Fundação Zagatka, descrita pelo jornal como umaDesde 2018, Juan Carlos está a ser investigado por uma alegada comissão de 65 milhões por ter intermediado o negócio de adjudicação da construção do comboio de alta velocidade em Meca a empresas espanholas. O montante terá passado por contas de Corinna Larsen.