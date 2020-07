Antiga atleta do Sporting faz furor em biquíni

01:30

Carolina Cunha

Ercília Machado, antiga atleta do Sporting, e uma das figuras do atletismo nacional, mostra que a beleza e sensualidade estão presentes no desporto feminino.Apesar de se manter afastada das competições, a sua ousadia conquista tudo e todos e Ercília, de 33 anos, mostra que se mantém em excelente forma física.Aquela que é considerada uma das mais belas atletas nacionais mostra-se adepta de altas temperaturas e opta por biquínis reduzidos que dão especial destaque às suas curvas. Nas redes sociais, a desportista não se inibe de partilhar fotografias atrevidas, durante as suas férias na região interior, na zona do Gerês, onde aproveitou para "recarregar baterias".Os fãs e adeptos leoninos que continuam a acompanhar as suas redes sociais não resistem a comentar e inundar as publicações da atleta de elogios e piropos. "Sempre sexy", "Que bomba", pode ler-se em alguns dos comentários deixados pelos seguidores.