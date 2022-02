Antiga massagista revela que Príncipe André falava muito sobre “sexo anal” e fazia “piadas sexuais”

01:30

Sónia Dias

"Uma praga sexual constante”. É assim que o príncipe André é descrito por uma antiga massagista que, em entrevista ao jornal ‘The Sun’, recordou as sessões que teve com o filho da rainha de Inglaterra, há cerca de 10 anos.









Emma Gruenbaum, de 50 anos, conta que André foi o seu cliente mais “bizarro”. Durante as sessões, que tinham lugar no Royal Lodge, em Windsor, o príncipe estava sempre a falar sobre “sexo anal” e a fazer “piadas sexuais”. Também lhe fazia muitas perguntas sobre a sua vida amorosa e uma vez até tentou abraçá-la. “Tinha muitos clientes de classe alta e visitava frequentemente as suas casas. Mas o André era diferente. Ele foi uma praga sexual constante desde o início”, disse Emma, que foi recomendada ao filho de Isabel II pela ex-mulher deste, Sarah Ferguson, que na altura também era sua cliente.

Logo na primeira sessão, o comportamento inapropriado do príncipe deixou a terapeuta incomodada. “Estava a ajustar a marquesa quando oiço atrás de mim: ‘Belo rabo’. Virei-me e ficámos frente a frente. Quase me tocou, foi mesmo por pouco”, adianta, referindo que o príncipe fazia questão de estar completamente nu durante as massagens. “Eu tinha o cuidado de olhar para o lado quando ele despia o roupão e cobria-lhe as partes íntimas com uma toalha. Mas ele não parava de falar sobre sexo. Eu mandava-o calar, mas depressa me apercebi que ele gostava que eu fizesse isso.”





Recorde-se que o príncipe, de 61 anos, aguarda julgamento pelo abuso sexual de Virginia Giuffre, em 2001, quando esta tinha 17 anos.