Antiga sogra de João Cabeleira acusa: "Ele raptou o meu neto"

veio a público denunciar o guitarrista dos Xutos&Pontapés.Graça Freitas entrou em contato com o Correio da Manhã para denunciar o pesadelo vivido com o cantor. A antiga sogra acusa o guitarrista dos Xutos & Pon­tapés de ter raptado o neto, de 13 anos. Segundo a mulher, que vive em França. há muito que a família materna é privada de manter um relacionamento com o pequeno Rafael, e a própria filha sofreu muito com o afastamento forçado do filho., afirmou ao CM, acrescentando que já tentou ver várias vezes o neto, mas João Cabeleira nunca o permitiu., denunciou a sogra.Apesar de todas as tentativas, Graça diz que continua sem ver o neto e está em sofrimento, alegou Graça que não desite de reencontrar o neto que não conhece a família da mãe.