Antigo amor de Johnny Depp diz que ele era “ciumento e paranoico”

01:30

Vânia Nunes

Jennifer Grey, que nos anos 90 namorou com Johnny Depp, diz que ele era “ciumento e paranoico” e que tinha “mau feito”. As palavras estão no livro de memórias da atriz, de 62 anos, que ainda não foi publicado mas já teve direito a pré-publicação no jornal britânico ‘The Independent’. Na obra ‘Out of the Corner’ (literalmente ‘Fora do Canto’), Jennifer Grey, que ficou célebre graças ao filme ‘Dirty Dancing - Dança Comigo’, conta que conheceu Depp quando este protagonizava a série ‘21 Jump Street’, num encontro promovido pelo agente. “Comemos, conversámos, bebemos e fartámo-nos de rir”, recorda. “Era ridiculamente bonito e aberto, divertido, doce”, acrescenta a atriz, revelando que Depp se declarou ao fim de duas semanas, mas que as coisas azedaram quando “começou a envolver-se em lutas em bares” e “arrufos com a polícia”. Foi a atriz quem terá posto fim à relação.



Numa altura em que decorre o julgamento da ex-mulher de Depp, Amber Heard, que o acusou de agressão sexual e foi processada por difamação, o livro pode cair que nem uma bomba. Entretanto, os fãs do ator têm alterado o nome de Amber Heard para Amber Turd (bosta) nas notícias na net.

