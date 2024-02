Antigo craque do Benfica deu o nó em Luanda

00:30

Pedro Mantorras, de 41 anos, casou-se no passado fim de semana, numa cerimónia intimista, com a companheira, Reginalda Fernandes, de 29 anos. O enlace aconteceu seis anos depois de o casal ter dado uma luxuosa festa de noivado em Luanda, Angola. Em 2018, o antigo craque do Benfica ainda era casado com Maria Júlia Fernandes, com quem tem três filhos.Agora, e depois de um divórcio demorado, e conturbado, que envolveu queixas de violência doméstica, Mantorras e Reginalda Fernandes conseguiram finalmente dizer o ‘sim’. A cerimónia realizou-se na residência de Mantorras e Reginalda, localizada no condomínio da Sonangol, na capital angolana. Estiveram presentes os familiares e amigos mais próximos dos dois, assim como jogadores de futebol da geração do ex-avançado encarnado.Depois de subir ao altar, o casal tirou fotografias com os convidados e, de seguida, foi brindado num vistoso copo-d’água. Durante este momento, uma banda animou a festa com violinos. Depois, os ‘pombinhos’ cortaram o bolo de casamento e brindaram à união eterna.Este é o segundo casamento de Pedro Mantorras, que tem seis filhos e já é avô.