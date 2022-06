Antigo internacional alemão apaixonado por amiga do filho falecido

01:30

Michael Ballack, antigo futebolista alemão de 45 anos, namora com uma modelo, Sophia Schneiderhan, de 21. De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, trata-se de uma das melhores amigas do filho do ex-atleta, Emilio, que morreu em agosto do ano passado, aos 18 anos, num acidente de moto 4, durante umas férias com amigos em Troia.De acordo com a publicação, os dois aproximaram-se depois da tragédia e acabaram por se apaixonar, sendo que já foram vistos juntos por diversas ocasiões. Recentemente estiveram numa feira de arte contemporânea na Suíça e foram vistos a trocar beijos apaixonados. Filha de um médico, foi descoberta aos 13 anos por uma agência de modelos.Ballack, recorde-se, foi casado com Simone Lambe, com quem teve três filhos, até 2012.