Antigo músico de Ellen Degeneres confirma ambiente “tóxico” nos bastidores do programa

O programa de Ellen Degeneres está a ser alvo de uma investigação interna após vários funcionários revelarem que o ambiente vivido nos bastidores é "tóxico" e baseado em "racismo, medo e intimidação". Agora, o antigo DJ do talk show, Tony Okungbowa, veio confirmar as acusações feitas pelos colegas.

Numa publicação partilhada no Instagram, o músico mostrou-se solidário com os funcionários que denunciaram situações de racismo, sexismo, assédio sexual, homofobia e bullying.

"Tenho recebido várias chamadas sobre o programa da Ellen e gostava de falar sobre isso. Estive no ar desde 2003 a 2006 e depois de 2007 a 2013. Apesar de estar muito grato pela oportunidade que me foi dada, na verdade, experienciei e senti o ambiente tóxico e, por isso, mantenho-me com os meus antigos colegas no seu pedido em criar um local de trabalho mais saudável e inclusivo, enquanto o programa segue em frente", escreveu.

Recorde-se que o programa de Ellen Degeneres registou as piores audiências de sempre após os escândalos.