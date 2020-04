Antigo treinador do Sporting faz doação de 7 mil máscaras ao hospital Garcia de Orta

Preocupado com a pandemia que afeta todo o País, Jorge Silas fez questão de prestar o seu contributo a uma unidade hospitalar. Foi no Hospital Garcia de Orta, em Almada, que o antigo treinador do Sporting fez uma generosa doação de sete mil máscaras e 800 toucas.Depois de contactar uma enfermeira amiga da sua mulher, Silas recorreu a uma angariação de fundos para proceder à doação.escreveu o técnico na legenda da publicação em que surge a entregar o material presencialmente no hospital.Jorge Silas já fez saber que pretende continuar com a iniciativa de solidariedade e angariar fundos para comprar novos ventiladores para a mesma unidade hospitalar.A atitude do treinador levou a um agradecimento público do Hospital Garcia de Orta: