Antonella deixou tudo por amor a Messi

Messi, de 34 anos, e Antonella, 33, conheceram-se quando tinham cerca de 10 anos, por intermédio de um primo da morena, Lucas Scaglia, que era colega do jogador no Newell’s Old Boys, clube argentino de Rosário (Santa Fé, Argentina), onde os três nasceram. Desde logo, Messi apaixonou-se pela filha do dono do supermercado da cidade, a quem tratava carinhosamente por ‘Anto’. Ficaram amigos e mesmo quando ele foi para Barcelona, aos 13, continuaram a corresponder-se., quando Messi regressou à Argentina para consolar a amiga, acabando por conquistar o seu coração.Casaram em 2017 e têm três filhos: Thiago, de oito, Mateo, de cinco, e Ciro, de três. Apesar de serem um dos casais mais famosos do mundo do futebol, têm conseguido manter-se longe dos holofotes. As únicas imagens da intimidade familiar são publicadas pela própria Antonella no Instagram, onde tem mais de 17 milhões de seguidores.Casada com um dos maiores jogadores do Mundo, ‘Anto’ abdicou dos estudos - não completou os cursos de Odontologia, Comunicação Social e Nutrição. Agora, ela prepara a mudança da família para Paris, após a contratação de Messi pelo PSG.