Antonio Adán anuncia que vai ser pai Guarda-redes do Sporting e a mulher estão radiantes.

Antonio Adán anuncia que vai ser pai

Foto: Direitos Reservados

01:30

“Que felicidade nos dá partilhar convosco que eu e a Ana Mamore vamos ser pais.” Foi desta forma que Antonio Adán, de 33 anos, jogador do Sporting, anunciou que vai ser pai pela primeira vez. Um momento de grande felicidade para o guardião leonino, que decidiu partilhar a boa-nova com os fãs e seguidores através de uma fotografia em que surge com a mulher a mostrar a ecografia do bebé.



Radiante por aumentar a família, o casal mostra-se feliz e unido nesta nova fase. “Um bolito no forno”, brincou a nutricionista sobre a chegada do bebé à família.



Mais sobre