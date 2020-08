Antonio Banderas revela estar infetado com a Covid-19 no dia em que celebra 60 anos

11 ago 2020 • 15:11

Antonio Banderas celebrou, a última segunda-feira, 60 anos. Num dia que era suposto ser especial, o ator espanhol usou as redes sociais para revelar que está infetado com a Covid-19.

"Quero tornar público que hoje, dia 10 de agosto, sou forçado a comemorar o meu 60º aniversário em quarentena depois de ter testado positivo para a doença covid-19, causada pelo coronavírus", começou por escrever numa fotografia de infância que partilhou com os seguidores.

O famoso justiceiro de ‘A Máscara de Zorro’ revelou que se sente "relativamente bem": "Estou confiante que vou recuperar o mais rapidamente possível, seguindo as indicações médicas. Espero que essas recomendações me permitam superar a infeção que está a afetar tantas pessoas no mundo inteiro", acrescentou.

" (…) Vou aproveitar o isolamento para ler, escrever, descansar e continuar a fazer planos para começar a dar significado aos meus recém-estreados 60 anos, aos quais chego cheia de vontade e esperança", rematou.