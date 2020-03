António Casinhas apoia Cristina Ferreira em momento difícil

o medo que sente devido à situação que se está a viver com o surto de coronavírus: "Eu por mim também estava em casa. Estava eu, estavam os meus, estavam todos aqueles que tenho aqui".

Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho

A viver um momento dramático com a pandemia da Covid-19, Cristina Ferreira não esconde a angústia e preocupação por ter de se deslocar aos estúdios todos os dias e manter o 'Programa da Cristina' em direto.Consciente dos perigos de contagio, Cristina tem contado com o apoio do ex-companheiro, António Casinhas, de quem está separada há cerca de oito anos, na gestão das rotinas e ocupação dos tempos livres da criança.No passado dia 19 de março, em que se assinalou o Dia do Pai, o empresário do setor automóvel fez questão de ir buscar o filho para desfrutarem do dia em comum e assim manter a tradição dos últimos anos.Esta coordenação entre a família tem-se mantido ao longo dos últimos dias para que o pequeno Tiago possa desfrutar de alguns momentos de descontração.Recorde-se que Cristina Ferreira já assumiu