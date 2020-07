António Casinhas chora a morte de amigo em incêndio trágico

Ex-companheiro de Cristina Ferreira prestou homenagem a grande amigo que morreu a combater as chamas no seu restaurante em Portimão

homem de 54 anos, dono do restaurante 'O Branquinho', morreu na sequência de um incêndio num restaurante na praia dos Três Castelos na noite desta quarta-feira. O dono do establecimento tentava apagar as chamas que consumiam o local e acabou por ser

A estrutura do restaurante ardeu parcialmente e ainda não foram apuradas as causas do fogo.

António Casinhas usou as redes sociais para prestar uma última homenagem a um amigo de longa data queapanhado pelo fogo.", lamentou o ex-companheiro de Cristina Ferreira visivelmente consternado com a perda do amigo.